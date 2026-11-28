Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye hizmet binasının toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada Esenyurt'un kronik sorunları, belediyenin yönetim anlayışı, devam eden çalışmalar ve ilçenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akhan, şeffaflık, tasarruf, ortak akıl ve iş birliğini esas alan bir yönetim anlayışıyla Esenyurt'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Vekili Akhan, basın buluşmasında önemli açıklamalarda da bulundu. Belediye yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğe önem verdiklerini vurgulayarak, tüm süreçlerin vatandaşlara açık ve anlaşılır bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Belediyenin tüm birimlerinin ve yürüttüğü çalışmaların vatandaşların bilgisine açık olması gerektiğini ifade eden Akhan, kamuoyunun bilgilendirilmesine önem verdiğini söyledi. Akhan, "Çalıştığım her yer açık mutfak prensibiyle çalışırım. Yaptığımız işlerin ve aldığımız kararların da halka açık olması gerekiyor." dedi. Akhan, belediyenin internet sitesinde encümen kararlarının yayımlanacağını belirtti.

Esenyurt'un kronik sorunlarıyla ilgileneceğiz

Esenyurt'un yıllardır biriken sorunlarına dikkat çeken Akhan, ilçenin plansız büyümesinin beraberinde ciddi sıkıntılar getirdiğini belirtti. Akhan, "Elimizde bir kent var. Bu kenti yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz? Bu kentin sorunlarıyla alakalı çözümleri nasıl üretebiliriz? Bizim bunları konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı. İlçenin öncelikli sorunları arasında imar, altyapı ve ulaşımın bulunduğunu belirten Akhan, Esenyurt'un büyüklüğüne ve nüfusuna uygun yatırımların önemine dikkat çekti.

Konut mağdurları sorununu da ele aldı

Esenyurt'ta yıllardır teslim edilemeyen konutların önemli bir mağduriyet oluşturduğunu belirten Akhan, yaklaşık 20 bine yakın konutun sahiplerine ulaştırılamadığına dikkat çekti. Vatandaşların yıllarca birikim yaparak satın aldıkları evlerine kavuşamamasının siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini ifade eden Akhan, konunun çözümü için ayrıntılı değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Akhan, "Bütün birikiminizi bir daireye, çocuklarınız için yatırdığınızı düşünün. Siz 17 yıldır, 20 yıldır o dairelere kavuşamıyorsunuz. Bu meseleleri teker teker masaya yatırıp konuşmamız lazım" dedi.

Logo değişikliği yapılmadı

Belediyenin sosyal medya hesaplarında ve afişlerinde kullanılan görsellerle ilgili tartışmalara da değinen Akhan, logo değişikliği yapılmadığını söyledi. Akhan, "Biz logoyu değiştirmedik. Logonun değişimiyle alakalı bir meclis kararı almadık." Belediyenin uzun yıllardır kullandığı logoya ilişkin eski bir meclis kararına da ulaşamadıklarını belirten Akhan, dijital mecralarda kullanılan yazı karakteri, renkler ve görsel tasarımda estetik düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Belediye binasındaki logoların yerinde durduğunu, mevcut basılı malzemelerin kullanılmaya devam edeceğini ve araçların bütünüyle yeniden kaplanmayacağını belirten Akhan, belediye kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına önem verdiklerini vurguladı. Akhan, "Vatandaşın bir kuruşunun dahi nereye harcadığımızı sorarım. Alınan bir bardak suyun bile nereye gittiğini sorguluyoruz" diye konuştu.

Afet evleri için çözüm önerisi sundu

Toplantıda kamuoyunda "afet evleri" olarak anılan Hürriyet Mahallesi'ndeki yapılarda barınma şartları da gündeme geldi. Söz konusu altı yapının üçünün imar yolu, üçünün ise park alanı üzerinde bulunduğunu belirten Akhan, mevcut plan şartlarında bu yapılar için tapu verilemeyeceğini ifade etti. Bölgede yaşayan aileler için sosyal inceleme yaptırdığını belirten Akhan, meselenin yalnızca elektrik bağlantısı veya tapu sorunu olmadığını, aynı zamanda bir barınma meselesi olduğunu söyledi. Çatısı akan, yalıtımı bulunmayan yapılarda yaşayan bir ailenin hasta bir çocuğunun olduğunu vurgulayarak, aynı mahallede ev kiralama ve ev bulununcaya kadar belediyenin misafirhanesinde kalma teklifinde bulunduğunu, ancak ailenin taşınmayı kabul etmediğini aktardı. Akhan, çocukların sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarının öncelikli olduğunu vurgulayarak sosyal şartların da dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Sosyal yardımlarda yeni model üzerinde çalışılıyor

Belediyenin sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi veren Akhan, 12 bin aileye yapılan ESKART yardımlarının iki katına çıkarılması için bir çalışma yaptıklarını söyledi. Yardımların ailelerin ihtiyaç düzeyine göre planlanması üzerinde çalıştıklarını ifade eden Akhan, dört kişilik bir haneyle altı kişilik bir haneye aynı tutarda destek verilmesinin adil olmadığını belirtti. Akhan ayrıca, kamuda yapacakları çeşitli tasarruflarla elde edilen kaynakları sosyal yardım hizmetlerinde kullanacaklarını söyledi.

"Esenyurt'un olumlu yönleri gündeme taşınmalı"

Esenyurt'un kamuoyundaki güvenlik algısına da değinen Akhan, ilçeler karşılaştırılırken nüfus farkının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Aynı suç oranına sahip iki ilçeden nüfusu daha kalabalık olanında haber konusu olan olay sayısının da daha fazla olabileceğini belirten Akhan, Esenyurt'un sürekli olumsuz haberlerle anılmasının kent algısını etkilediğini ifade etti. Akhan, "Bugün Esenyurt'un bu algısının oluşmasında bizim de bir katkımız var mı?" sözleriyle belediyenin ve basının bu konuda kendisini değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçenin gerçek sorunlarının ve olumlu gelişmelerinin de gündeme taşınması gerektiğini belirten Akhan, basınla iş birliğinin önemini vurguladı.

"ESBİM'i daha verimli hale getireceğiz"

Esenyurt'un önemli bir sanayi ilçesi olduğuna değinen Başkan Vekili Akhan, Belediyenin istihdam merkezi ESBİM'i daha verimli daha getireceklerini söyledi. İş arayanlar ve işverenleri bir araya getirerek işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedeflediklerini belirtti.

İş birliği ve ortak akıl vurgusu

Yerel basın mensuplarıyla gerçekleştirilen buluşmaların devam edeceğini belirten Akhan, gazetecilerle düzenli olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti. Farklı görüşlere açık olduklarını vurgulayan Akhan, eleştiri ve önerilerin Esenyurt'un gelişimine katkı sunacak şekilde değerlendirilmesini istedi. İlçenin önceliğinin polemikler değil, yıllardır çözüm bekleyen sorunlar olduğunu belirten Başkan Vekili şeffaflık, tasarruf, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Esenyurt'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için planlama, altyapı ve sosyal yardım çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.