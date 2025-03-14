Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy\'dan Gece Ekibine İftar

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, gece ekibine iftar verdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının 13'üncü gününde, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gece ekibiyle iftar yaptı. Aksoy, Esenyurt için büyük bir özveriyle çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğüne ait şantiyede düzenlenen iftar sofrasında birlik ve beraberlik duygusu hakimdi. Başkan Vekili Aksoy, Esenyurt'u daha güzel bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışan emekçilere teşekkür ederek, "Bu akşam iftarımızı, Esenyurt'umuzu güzelleştirmek için gayret gösteren Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerli nöbetçi emekçileriyle birlikte açtık. Bu mübarek ayda paylaşmanın, dayanışmanın ve emekçilerimizle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Esenyurt'umuz için çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL