Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Ediyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Ediyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede sanayi üretiminin önemine dikkat çekerek yerli üretim yapan firmaları ziyaret etti. Aksoy, ziyaretler sırasında firmaların üretim süreçlerini yerinde inceledi ve bu kuruluşların ülke ekonomisine katkılarını vurguladı.

18.04.2025 09:50  Güncelleme: 09:59
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Türkiye sanayi üretiminin yüzde 7'sine ev sahipliği yapan Esenyurt'ta sanayi kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Aksoy son olarak Orzax&Nuvita İlaç ve Kimya, Makel ve Züber- Alterna Gıda firmalarını ziyaret ederek firma yöneticileriyle bir araya geldi, üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında firmaların üretim süreçleri hakkında bilgi alan Aksoy, tamamen yerli üretim yapan sanayi kuruluşlarının ilçeye sağladığı katkının önemine dikkat çekti. Aksoy yaptığı açıklamada, "İstanbul sanayi üretiminin yüzde 25'ini tek başına karşılayan Esenyurt'un göz bebeği olan sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. İlçemiz, ülke ekonomisine yön veren önemli markalara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu firmaların belediyemizden taleplerini dinlemek, üretim yerlerini ve süreçlerini yakından görmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hem firmaların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına hem de ilçede sanayimize yönelik hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayan, yerli üretimi ve sermayeyi destekleyen kuruluşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika

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