Esenyurt Belediye Başkanı Ardahan\'ı ziyaret etti

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve beraberindekiler Ardahan Belediyesi ve ona ait olan Taş, Demir, Ahşap Atölyesi ile Salih Aktürk Sosyal Tesislerini ziyaret etti.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile bir araya gelerek Salih Aktürk Sosyal Tesisleri Bungalov Evler Restoranında düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Sosyal Tesislerdeki kısa bir gezinti sonrası Belediye Binasına geçerek Başkanı Demir'i makamında ziyaret etti.

Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer, burada yaptığı açıklamada; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ardahan'a yaptığı yatırımlardan dolayı Başkan Faruk Demir'e teşekkür etti. - ARDAHAN