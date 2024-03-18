Esenyurt Belediye Başkanı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Bozkurt, programda yaptığı konuşmada, şehitler ve gaziler sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirtti ve destekleri için teşekkür etti.

18.03.2024 10:44  Güncelleme: 11:20
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Şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Ramazan ayında sizinle beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek, birlik beraberlik içinde olmak çok değerli. Biz kendimizi sizlerin ve ailelerinizin sayesinde güvende hissediyoruz" dedi.

Başkan Bozkurt, gazi ve şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu'nun yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bozkurt, şunları söyledi:

"Ramazan ayında sizinle beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek, birlik beraberlik içinde olmak çok değerli. Biz kendimizi sizlerin ve ailelerinizin sayesinde güvende hissediyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazi abilerimize, kardeşlerimize de sağlık, sıhhat versin. Biliyorsunuz benim beş yıllık sürem bitiyor. Bu süre içinde bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Zor bir ilçenin, nüfusu çok hızlı artmış bir kentin yönetimini üstlendik. Sorunların önemli bir bölümünü halletmeye çalıştık. Bu süreçte bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa ben helallik istiyorum."

Kaynak: ANKA

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