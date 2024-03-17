Esenyurt Belediye Başkanı Dernek Başkanları ve Site Yöneticileriyle İftar Sofrasında Buluştu

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Dernek başkanları ve site yöneticileriyle iftar sofrasında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Ramazan, birlik beraberlik içinde birbirimize destek olduğumuz hem ibadet ayı hem de kültürel olarak birçok insanın aynı sofrada birlikte olduğu bir aydır" dedi.

Başkan Bozkurt, Ramazan ayının altıncı gününde orucunu dernek başkanları ve site yöneticileriyle birlikte açtı. Esenyurt Kültür Merkezi'ndeki iftar programına, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur'un yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Beş yıllık görev süresinde kendisine verilen desteklerden dolayı katılımcılara teşekkür eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızın en önemli aylarından birindeyiz. Birlik beraberlik içinde birbirimize destek olduğumuz hem ibadet ayı hem de kültürel olarak birçok insanın aynı sofrada birlikte olduğu bir ay. Beş yıl önce belediye başkanı seçildim. Bana destek verdiniz. Bütün siyasi partilerin temsilcilerinden oy aldım. Öyle seçildim. Esenyurt'un evladı olarak hiçbir rant işine girmedim. Yönetilmesi neredeyse imkansız bir belediye aldım. Bugüne kadar getirdim. Elbette eksikliklerimiz oldu. Bu süre boyunca beni denetlediniz, eleştirdiniz, sahip çıktınız. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yönetilmesi çok kolay, kim seçilirse seçilsin benim başladığım yerden çok kolay bir şekilde yönetecek. Bitirmek için de onur duyacağım birçok projem vardı ama maalesef partimiz başka gerekçelerden dolayı adaylaştırmadı beni. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz destekler için teşekkür ederim."