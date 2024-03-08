Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Meclis Toplantısında Teşekkür Etti

Yerel

Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bizleri seçerek, bu onuru bizlere yaşattıkları için tüm Esenyurtlulara teşekkür ediyorum" dedi.

Esenyurt Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşimi yapıldı. Belediyenin meclis salonunda gerçekleşen toplantı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, başkan sıfatı ile yönettiği son meclis oldu. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar; 5 yıllık sürecin sonuna geldik. Ben tekrardan bütün çalışma arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma, Esenyurt Belediyesi personelinin tamamına bu güne kadar göstermiş oldukları emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel ülkesinin evlatlarıyız. Kadim dostluklarla birbirlerine bağlı kültürlerin ve inançların çocuklarıyız. Umuyorum ki bizden sonra seçilecek arkadaşlar onurlu bir şekilde bu duyguyu yaşarlar. Esenyurt'a ve ülkesine hizmet etmenin ne kadar büyük ve önemli bir duygu olduğunu tadarlar. Esenyurt için, İstanbul için, ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Ben şunu hatırlatmak istiyorum; bazen hırsa kapılıp ya da seçilme hırsına kapılıp birbirimizi kırmaya gerek olmadığını, her şeyin bir sonunun olduğunu ve en büyük onurun ülkesine hizmet etmek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tekrardan teşekkürlerimi iletiyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

Belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi

Başkan Bozkurt konuşmasının ardından belediyede görev alan kadın meclis üyelerine, birim müdürlerine, başkan yardımcılarına ve belediye bünyesinde çalışan personellere çiçek ve hediye vererek çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. - İSTANBUL