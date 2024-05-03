Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek onlara desteklerini ifade etti. Programda konuşan Başkan Özer, gazilik ve şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak, gazilere ve şehitlere minnet ve saygılarını iletti. Ayrıca, gazilerin ve şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapacaklarını belirtti ve Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek istediğini söyledi.

03.05.2024 11:14  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziler ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bizler bu yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlık dolu serüvenine borçluyuz. Gazilik ve şehitlik çok önemli bir mertebe. O nedenle ben gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gaziler ve şehit aileleri ile öğle yemeğinde buluştu. Belediyenin Havana Park Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, önceki dönem CHP meclis üyesi Okan Çiftçi, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Gazilerin talep ve önerilerinin de alındığı programda konuşan Başkan Özer, bir ülkenin gazileri ve şehitleri sayesinde yıkılmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Gazilik ve şehitlik çok önemli bir mertebe. Onlar, bu vatan için canlarını veren, anneleri, kardeşleri daha güzel günlerde yaşasın diye şehit ve gazi olanlar. Bizler bu yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlık dolu serüvenine borçluyuz. O nedenle ben gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

"Ülkemizin birliği ve dirliği Çanakkale ruhunda saklı"

Çanakkale ruhunun Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan ruh olduğunu vurgulayan Başkan Özer, "Bana göre ülkemizin birliği ve dirliği Çanakkale ruhunda saklı. Bir Karadenizli ve bir Vanlı Çanakkale'de, vatan savunmasında omuz omuza şehit düşüyorlar. Kanları birbirine karışıyor ve vatan toprağını suluyor. Benim de dedelerim Çanakkale'de şehit olmuş. Dolayısıyla o ruh Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan, yaşatan ve ilelebet yaşatacak olan ruhtur. O nedenle ben huzurunuzda Çanakkale ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize daha nice sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"Gazilere hürmet konusunda asla kusur etmeyeceğiz"

Gazilerin ve şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yapacaklarını belirten Prof. Özer, "Zamanın ruhu bizi Esenyurt'ta bir araya getirdi. Sizler Esenyurt'un bağrından çıkmış gazilersiniz. Ben de hasbelkader buranın Belediye Başkanı oldum. Biz de Esenyurt'un havasını, suyunu ruhunu sizinle paylaşıyoruz. Tabii ki bizim de görevlerimiz var. Ben çalışanlarımıza gazilerimize ve şehit yakınlarımıza hürmette asla kusur edilmemesi talimatını verdim. Bundan sonra da ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Sizin için yeni bir dernek yeri de yapacağız, Kardeşlik Merkezi bunlardan bir tanesi. Gazilerimizin rahat edebileceği bir yer oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"En önemli idealim; Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek"

Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek istediğini söyleyen Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Esenyurt, hemen hemen her ilden hatta dünyanın 100 ülkesinden göç alan, 100'den fazla dilin konuşulduğu bir ilçe. En önemli ideallerimden bir tanesi burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmek. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Burada bütün Türkiye'ye örnek olacak bir model inşa edeceğiz. Buna sizin tecrübelerinizin, geçmişte yaşadıklarınızın ve hikayelerinizin de büyük bir katkısı olacak."

"Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık"

Programa katılan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Sizler bizim için kıymetlisiniz. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz ve aileleri, gazilerimiz bizler için önemli. Sizlerin sorunu bizim sorunumuz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık. Bir sorununuz, bir sıkıntınız olduğunda lütfen bizlere gelmekten çekinmeyin. İnşallah gücümüz yettiği kadar yardımcı olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizlere de hayırlı, sağlıklı ve güzel bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ahmet Özer, Esenyurt, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement