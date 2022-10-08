Esenyurt belediyesi "At Binicilik Tesisi'" açılışı için gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt belediyesi "At Binicilik Tesisi'" açılışı için gün sayıyor

08.10.2022 00:57
Esenyurt belediyesi "At Binicilik Tesisi'" açılışı için gün sayıyor

Esenyurt Belediyesi'nin Gökevler Mahallesi'nde yapımına başladığı At Binicilik Tesisi'nin çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin Gökevler Mahallesi'nde yapımına başladığı At Binicilik Tesisi'nin çalışmalarında sona yaklaşıldı. İçerisinde manej, at bakım alanı, yeşil alan ve spor aletlerinin bulunduğu tesis tamamlandığında Esenyurtlu çocuklar binicilik eğitimi alabilecek.

Esenyurt'ta bir ilk olan At Binicilik Tesisi'nin yapım çalışmalarında sona gelindi. Esenyurt Belediyesi'nin Gökevler Mahallesi 2330. Sokakta yapımına başladığı tesis, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak. Gençleri atlı sporlara yönlendirmek amacıyla 12 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan projenin 6 bin metrelik kısmında, binicilik eğitimlerinin verileceği manej, at bakım alanı ve kafeterya bulunuyor. İçerisinde 600'e yakın bitki türünün yer aldığı tesisin diğer kısmına ise çocuk oyun parkı ve spor aletleri, kameriyeler konuldu.

"Kısa sürede hizmete açılacak"

Esenyurt için bir ilk olan At Binicilik Tesisi projesini en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacaklarını söyleyen Peyzaj Mimarı Gökçe Bilgi, "Gökevler Mahallesi at binicilik tesisi ve park projemizin sonuna yaklaştık. 12 dönümlük arazimizin 6 dönümünü ayırdığımız parkımızı tamamladık. Park içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve oturma alanları bulunuyor. At binicilik tesisimizde ise at bakım alanları, gübrelik ve samanlık alanlarımız ve kafeteryamızın kaba inşaatı bitti. İnce inşaatıyla devam etmekteyiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ESBİM 78 kişiyi daha istihdam etti ESBİM 78 kişiyi daha istihdam etti
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt belediyesi 'At Binicilik Tesisi'' açılışı için gün sayıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 07:30:55. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt belediyesi "At Binicilik Tesisi'" açılışı için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement