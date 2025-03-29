Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Engelli ve Yaşlıların Evlerini Temizledi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazırladı.

Esenyurt'ta bu bayramda yaşlı ve engelli vatandaşlar unutulmadı. Esenyurt Belediyesi'nin başarılı bir şekilde uyguladığı Evde Temizlik Hizmeti, bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların imdadına yetişti. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen adreslere giderek detaylı temizlik yaptı. Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar bu hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

"Her darlığımda yanımdalar"

Esenyurt Belediyesinin her zorlukta yanında olduğunu söyleyen Gülistan Atım, "Ben ne zaman rica etsem geliyorlar. Yemeğimizi getiriyorlar, sağlık hizmet veriyorlar, temizliğimi yapıyorlar. Her darlığımda yanımdalar. Allah bin kere razı olsun. Biz iki yaşlıyız. Esenyurt Belediyesinin desteğiyle yaşıyoruz" dedi.

"Onların mutluluğu önceliğimiz"

Yaşlı ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda destek sunduklarını söyleyen Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Eyüp Can Aksu, "Bu hizmeti yaşlı, engelli ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza veriyoruz. Bayram öncesi bir yoğunluğumuz mevcut. Talepte bulunan tüm vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 444 0 411 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden talep oluşturabilirler" dedi. - İSTANBUL