Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Engelli ve Yaşlıların Evlerini Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Engelli ve Yaşlıların Evlerini Temizledi

Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Engelli ve Yaşlıların Evlerini Temizledi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların evlerinde detaylı temizlik hizmeti sağlayarak bayrama sağlıklı bir şekilde girmelerine yardımcı oldu. Vatandaşlar, yapılan hizmetten memnun kalırken, belediyeye teşekkür etti.

29.03.2025 15:00  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazırladı.

Esenyurt'ta bu bayramda yaşlı ve engelli vatandaşlar unutulmadı. Esenyurt Belediyesi'nin başarılı bir şekilde uyguladığı Evde Temizlik Hizmeti, bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların imdadına yetişti. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen adreslere giderek detaylı temizlik yaptı. Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar bu hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

"Her darlığımda yanımdalar"

Esenyurt Belediyesinin her zorlukta yanında olduğunu söyleyen Gülistan Atım, "Ben ne zaman rica etsem geliyorlar. Yemeğimizi getiriyorlar, sağlık hizmet veriyorlar, temizliğimi yapıyorlar. Her darlığımda yanımdalar. Allah bin kere razı olsun. Biz iki yaşlıyız. Esenyurt Belediyesinin desteğiyle yaşıyoruz" dedi.

"Onların mutluluğu önceliğimiz"

Yaşlı ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda destek sunduklarını söyleyen Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Eyüp Can Aksu, "Bu hizmeti yaşlı, engelli ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza veriyoruz. Bayram öncesi bir yoğunluğumuz mevcut. Talepte bulunan tüm vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 444 0 411 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden talep oluşturabilirler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Engelliler, Esenyurt, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Engelli ve Yaşlıların Evlerini Temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:30:08. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Engelli ve Yaşlıların Evlerini Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement