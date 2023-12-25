 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt Belediyesi Engelli Aracı Şarj İstasyonları Yerleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt Belediyesi Engelli Aracı Şarj İstasyonları Yerleştirdi

Esenyurt Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına engelli aracı şarj istasyonları yerleştirerek, engelli vatandaşların yolda kalma riskini ortadan kaldırdı. Engelli vatandaşlar, bu hizmetten memnun kaldıklarını belirtirken, belediye yetkilileri çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Esenyurt Belediyesi Engelli Aracı Şarj İstasyonları Yerleştirdi
25.12.2023 - 10:42,
Abone Ol

Esenyurt Belediyesi, bir ilke daha imza attı. İlçenin belirli noktalarına Engelli Aracı Şarj İstasyonu yerleştiren Belediye, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, yolda kalma risklerini ortadan kaldırmış oldu.

Engelli vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ilçenin belirli noktalarına Engelli Aracı Şarj İstasyonları yerleştirdi. İstasyonların yer alacağı noktalar, uzman ekiplerce belirlenirken; bu çalışma sayesinde engelli araçlarının yolda kalma riski en aza indirgenmiş oldu. Engelli vatandaşlar aldıkları bu hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirirken, çalışmanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini vurguladı. Belediye yetkilileri ise çalışmaların ilçe genelinde artarak devam edeceğini belirtti.

"ŞARJ DEMEK ENERJİ DEMEK"

Verilen hizmetten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerini ileten Yelda Seren, "Esenyurt büyük bir ilçe. Buna bağlı olarak engelli bireylerin sayısı da fazla. İlçenin her yanına kurulan engelli aracı şarj istasyon alanları sayesinde bizim hayatımız bir hayli kolaylaştı. Ben bu hizmetten çok memnun kaldım. Şarj demek bizim için enerji demek ve bizim yaşama uyum sağlamamız adına en temel ihtiyacımız. Önceden yolda kalma durumumuz çok oluyordu, ben de birçok yerde yolda kaldım. Şarj istasyonları sayesinde artık yolda kalmayarak aracımı bu noktalarda şarj etme imkanı bulacağım için memnunum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Engelliler, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Engelli Aracı Şarj İstasyonları Yerleştirdi - Son Dakika


12:14
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
12:14 MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Engelli Aracı Şarj İstasyonları Yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement