Esenyurt Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği Sunuyor

Yerel

Esenyurt Belediyesi, üç ayrı noktada hizmet veren aşevlerinde haftanın 5 günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Esenyurt Belediyesi, hayata geçirdiği aşevleri ile yüzlerce vatandaşın yüzünü güldürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, hijyen kurallarına uygun olarak hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Zafer, Akçaburgaz ve İstiklal Mahallelerinde bulunan aşevlerinde vatandaşlara günde bir öğün ve dört çeşit sıcak yemek desteği sunuluyor. Esenyurtlular, hafta içi açık olan aşevlerinden 12.00 ile 14.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Menüler uzman diyetisyenler eşliğinde hazırlanıyor

Verilen hizmette Esenyurtluların sağlığı da ön planda tutuluyor. Menüler, diyetisyen kontrolünde usta aşçılar tarafından hazırlanıyor. Sağlıklı beslenme programına uygun bir şekilde oluşturulan menülerde, aşevlerini kullanan yaşlı vatandaşların beslenmeleri de dikkate alınıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sunulan bu hizmet, ihtiyaç sahiplerine günlük yaşamlarında önemli bir destek sağlarken, aynı zamanda dayanışma ruhunu da güçlendiriyor. - İSTANBUL