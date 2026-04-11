Esenyurt\'ta kaldırım işgallerine zabıta engeli

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine karşı denetimlerini artırdı. Kamuya ait alanları işgal eden malzemeler kaldırılırken, vatandaşlara da duyarlılık çağrısı yapıldı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatlarıyla ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yayaların kullanımına açık alanların işgal edilmesini engellemek amacıyla sahada aktif görev yapan ekipler, kaldırım kenarlarında, bina önlerinde ve ortak kullanım alanlarında duba ve benzeri eşyalarla yer kaplayan vatandaşları uyarıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, kamu alanlarını izinsiz şekilde işgal ettiği tespit edilen malzemeler ekipler tarafından toplanarak belediyenin ayrıştırma merkezlerine götürülüyor. Zabıta ekipleri, hem yaya güvenliğini sağlamak hem de şehir düzenini korumak adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, denetimlerin 7/24 esasına göre aralıksız devam edeceğini belirterek, Esenyurtlu vatandaşlara da çağrıda bulundu. Yetkililer, kamuya ait alanların işgal edilmemesi konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL