Esenyurt Belediyesi'nden 100 Milyon TL İkramiye Ödemesi - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediyesi'nden 100 Milyon TL İkramiye Ödemesi

Esenyurt Belediyesi\'nden 100 Milyon TL İkramiye Ödemesi
04.06.2025 11:35  Güncelleme: 11:42
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kurban Bayramı öncesi belediye personeline toplam 100 milyon TL ikramiye ödemesi gerçekleştirdi. 5.6 milyar TL borçla devraldığı belediyede yaptığı tasarruf politikalarıyla dikkat çeken Aksoy, kamu kaynaklarını çalışan refahına yönlendirmeye devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kurban Bayramı öncesi belediye personeline toplam 100 milyon TL tutarında ikramiye ödemesi yaptı. 5.6 milyar TL borçla devraldığı belediyede israfı önleyerek ciddi tasarruf politikaları uygulayan Aksoy, kamu kaynaklarını hizmet projelerine ve çalışan refahına yönlendirmeye devam ediyor.

Birçok ilçe belediyesi personel maaşlarını ödeyemezken, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta görev yapan 3 bin belediye çalışanı, 30 günlük ikramiyelerini bayramdan önce hesaplarında gördü. Bu kapsamda toplam 100 milyon TL'lik ödeme, belediye personeline moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Hizmet-İş Sendikası'ndan Aksoy'a teşekkür

Belediye çalışanlarının üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası'nın İstanbul Temsilciliği, Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Sendika yetkilileri, "Esenyurt Belediyesi ESPAŞ A.Ş. çalışanı 3 bin emekçi arkadaşımızın Toplu İş Sözleşmesi'nde bulunan 30 günlük ikramiyesini bayram öncesinde ödeyerek işçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkan Vekili Sayın Can Aksoy ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Borç yüküne rağmen disiplinli yönetim

Göreve geldiği günden bu yana 5.6 milyar TL'lik borç yüküyle mücadele eden Başkan Vekili Aksoy, uyguladığı mali disiplin sayesinde belediyenin borçlarını önemli ölçüde azaltmayı başardı. İsrafı önleyen, şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla dikkat çeken Aksoy'un bu adımı, kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından örnek gösteriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden 100 Milyon TL İkramiye Ödemesi - Son Dakika

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