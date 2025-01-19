Esenyurt Belediyesi'nden Atık İlaç Toplama Projesi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Atık İlaç Toplama Projesi

Esenyurt Belediyesi\'nden Atık İlaç Toplama Projesi

Esenyurt Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçe genelindeki eczanelere atık kutuları yerleştirerek kullanılmayan ve tarihi geçmiş ilaçları toplamaya başladı. Bu proje ile doğa ve insan sağlığının korunması hedefleniyor.

19.01.2025 13:13  Güncelleme: 13:17
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Doğayı ve insan sağlığını korumak için "Sıfır Atık" sloganı ile çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda yeni bir adım daha attı. İlçe genelindeki eczanelere atık kutuları yerleştiren ekipler, kullanılmayan ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaçları toplayarak imha etmeye başladı.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında tekstil ürünü, elektronik eşya, plastik, kağıt, bitkisel yağ ve cam atıklarını geri dönüşüme kazandıran Esenyurt Belediyesi, atık ilaçları da toplamaya başladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İstanbul Eczacılar Odası ile birlikte başlattığı proje kapsamında ilçe genelindeki eczanelere atık kutuları yerleştirdi. Vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları ya da tarihi geçmiş ilaçları bu kutulara bırakıyor. Belediye ekipleri tarafından toplanan atıklar, doğaya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılarak imha ediliyor.

Doğayı ve insan sağlığını koruyorlar

Atık ilaçların kimyasal içerikleri nedeniyle özel yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini söyleyen Çevre Mühendisi Gülşah Erbaysal, "Bilinçsizce çöpe ya da lavaboya dökülen atık ilaçlar, içerdikleri kimyasal maddelerin suya ve toprağa karışmasına neden olmakta ve bu durum çevre ile insan sağlığı açısından ciddi olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, bölgemizdeki gönüllü eczaneler aracılığıyla atık ilaçları topluyoruz. Vatandaşlarımız hem temiz bir çevre hem de sağlıklı bir gelecek için evlerinde biriktirdikleri atık ilaçları, Atık Getirme Merkezimize ya da gönüllü eczanelere bırakabilirler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Atık İlaç Toplama Projesi - Son Dakika

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