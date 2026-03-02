Esenyurt Belediyesi\'nden minik Çınar\'a büyük destek

Esenyurt Belediyesi bünyesinde hizmet veren özel eğitim merkezinde duyu bütünleme terapisi alan 5 yaşındaki Hamza Çınar Dikmen'in verilen destek sayesinde gelişiminde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen özel eğitim hizmetleri, ilçede yaşayan özel gereksinimli çocukların yaşamına dokunmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren özel eğitim merkezinde duyu bütünleme terapisi alan 5 yaşındaki Hamza Çınar Dikmen, aldığı destek sayesinde günlük yaşam becerilerinde ve öğrenme sürecinde gelişim gösterdi. Uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen terapilerle birlikte küçük Çınar'ın dikkat süresi artarken, çevresiyle kurduğu iletişim de güçlendi. Duyu bütünleme çalışmaları sayesinde uyaranlara verdiği tepkiler daha dengeli hale gelen Çınar, artık yeni bilgileri daha kolay kavrayabiliyor.

Çocukların bireysel farklılıklarını gözeterek hazırlanan eğitim programlarıyla ailelerin de yanında olan belediye, hem akademik hem de sosyal gelişimi destekleyen uygulamalarıyla örnek olmaya devam ediyor. - İSTANBUL