Esenyurt Belediyesi Ramazan ayı boyunca vatandaşlara yemek desteği sağlıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçenin 6 farklı noktasında hem iftarlık yemek ikramı hem de 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların hanelerine yemek desteği sağlıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek hizmetle, her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde ilçenin 6 farklı noktasında yapılan iftarlık yemek ikramının yanı sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşların hanelerine de yemek desteği sağlanıyor. Ramazan boyunca tam kapasite hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, her gün binlerce kişinin iftar sofrasına ulaştırılıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırı ile Zafer, Akçaburgaz ve İstiklal Mahallelerindeki aşevlerinde vatandaşlara ikram ediliyor. Ayrıca iki ayrı noktada konumlandırılan mobil ikram araçlarıyla da sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara yönelik kahvaltı ve sıcak yemek desteği de düzenli olarak sürdürülüyor.

Yemekler gıda standartlarına uygun olarak hazırlanıyor

Aşevi mutfaklarında hazırlanan yemekler, gıda mühendislerinin denetiminde ve üretim standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Usta aşçılar tarafından özenle pişirilen menüler, sağlıklı beslenme kriterleri doğrultusunda oluşturulurken, yaşlı vatandaşların beslenme ihtiyaçları da dikkate alınıyor. Günlük olarak dağıtılan paketlerde 3 çeşit yemek, tatlı, su, ekmek, içecek, hurma ve zeytin gibi aperatif ürünler yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek hizmetle, her gün binlerce vatandaşın sofrasına sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. - İSTANBUL