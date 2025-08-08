Esenyurt Belediyesi\'nden üniversite adaylarına tercih desteği

Esenyurt Belediyesi, üniversite sınavına giren adayların tercih döneminde doğru kararlar verebilmeleri için danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, uzman rehber öğretmenler öğrencilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek tercih sürecine rehberlik ediyor.

Yoğun ilgi gören tercih desteği programı, 13 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, Esenyurt'un farklı noktalarında kurulan merkezlerde bu hizmetten faydalanabiliyor. Danışmanlık hizmeti; Sürekli Eğitim Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda eş zamanlı olarak sürdürülüyor. "Başarıya Giden Yol Doğru Tercihten Geçer" sloganıyla devam eden bu çalışma, üniversite adaylarının bilinçli ve hedef odaklı tercihler yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğitim yolculuklarında en doğru adımı atabilmeleri için tercih dönemi boyunca onların yanında olmayı sürdürüyor. - İSTANBUL