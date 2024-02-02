Esenyurt Belediyesi\'nin Sömestir Şenliği\'nde Çocuk Üniversitesi\'nde eğlenceli etkinlikler düzenlendi

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği "Sömestir Şenliği" kapsamında Çocuk Üniversitesi'nin bilim ve sanat atölyelerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.
Çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Çocuk Ünivesitesi bilim ve sanat atölyelerinde çocukları bir araya getirdi. Akıl ve zeka oyunlarından eğlenceli bilim atölyesine, taş boyamaya kadar 6 farklı alanda yapılan etkinliklerle çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan veliler ise Çocuk Üniversitesi içerisinde yer alan kütüphanede kitap okuma fırsatı buldu.
"Bol bol kitap okuma fırsatı buldum"
Çocuk Üniversitesi'ne ilk defa geldiğini söyleyen anne Sevinç Dönertaş, "Yaklaşık beş yıldır Esenyurt'ta yaşıyorum. İlk defa böyle bir proje olduğunu gördüm. Etkinliklerden, öğretmenlerin ilgisinden çok memnun kaldık. Bundan sonraki programları da takip edeceğiz. Yaz tatilinde düzenlenecek kurslara da katılmak istiyoruz. Çocuklarımı beklerken ben de bol bol kitap okuma fırsatı buldum. Çok güzel bir ortam" dedi.
"Kendimizi çok değerli hissettik"
"Böyle bir projenin Esenyurt'ta yer alması bizi çok mutlu etti" diyen anne Aylin Kanber ise şöyle konuştu: "Öncelikle burada güler yüzle karşılandık. Burada kendimizi çok değerli hissettik. Çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi. Biz de burada kütüphaneden yararlandık. Bize ayrılan vakti bu şekilde değerlendirdik." - İSTANBUL
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