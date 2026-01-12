Esenyurt Belediyesi olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat görev başında - Son Dakika
Esenyurt Belediyesi olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat görev başında
12.01.2026 14:40  Güncelleme: 14:45
Esenyurt Belediyesi ekipleri, sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı 24 saat boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürerek tıkanan mazgal ve rögarları açıyor, tahliye ve temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esasına göre çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı önlem alan ekipler, tıkanan mazgal ve rögarları açarak riskleri en aza indirdi. Su baskını yaşanan adreslere anında müdahale eden belediye ekipleri, tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca sürdü

Yağışların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı da ekipler sahada görev yaptı. Kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, ana arterler ve sokaklar güvenli hale getirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksama yaşamaması için tüm birimlerle sahada olmaya devam edileceği belirtildi.

Yetkililer, muhtemel olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların Esenyurt Belediyesi'ne 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabileceklerini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

