Esenyurt Belediyesi Osmangazi Mahallesi'nde Asfalt Kaplama Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Osmangazi Mahallesi'nde Asfalt Kaplama Çalışması Yaptı

Esenyurt Belediyesi, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde asfalt kaplama çalışması yaparak bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturdu. Yol Bakım Onarım Şefi Ozan Bahadır, çalışmaların ilçenin her noktasında etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

12.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:52
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Esenyurt Belediyesi, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde asfalt kaplama çalışması yaparak bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturdu.

Esenyurt Belediyesi daha temiz ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde asfalt yenileme çalışması başlatan Belediye, son olarak Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nin yollarını yeniledi. Caddedeki yola asfalt kaplama çalışması yapan ekipler, hem bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturdu hem de vatandaşların rahat bir şekilde seyahat etmesine olanak sağladı.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde Yol Bakım Onarım Şefi olarak görev yapan Ozan Bahadır, ilçenin her noktasında çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Esenyurt'ta başlattığımız yol bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, teknik ekiplerimizce yerinde incelemeler yaparak çözüme kavuşturuyoruz. Bu gün vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Esenyurt genelinde tüm cadde ve sokaklarda 7/24 esasına dayalı olarak çalışmalar devam etmektedir."

Esenyurt Belediyesi Osmangazi Mahallesi\'nde Asfalt Kaplama Çalışması Yaptı
Kaynak: ANKA

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