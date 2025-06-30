Esenyurt Belediyesi Roman Kültür Evi Yenilendi

Esenyurt Belediyesi Roman Kültür Evi, kapsamlı bir tadilat sürecinden sonra yenilenen derslikler, konferans salonları ve sosyal alanlarıyla hizmete sunuldu.

Esenyurt Belediyesi Roman Kültür Evi, kapsamlı bir çalışma ile yenilendi. Kültür evi birçok farklı branşta hizmet sunacak. Yenilenen derslikler, konferans salonları ve sosyal alanların yanı sıra dış cephesi de yeniden boyanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Roman Kültür Evimizin yenilenmesi talebini aldık ve bunun üzerine hemen çalışmalarımıza başladık. Kısa sürede tadilatını tamamlayarak dış cephe boya çalışmalarını da gerçekleştirdik. Merkezimizde ayrıca bahçıvanlık atölyesi kurarak, erkek ve kadın kuaförlüğü, müzik kursları, Roman dansı kursu gibi birçok farklı branşta kurslar açtık. Esenyurt'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL