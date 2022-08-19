Esenyurt Belediyesi "evde sağlık" hizmetine ara vermeden devam ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi "evde sağlık" hizmetine ara vermeden devam ediyor

19.08.2022 09:16
Esenyurt Belediyesi "evde sağlık" hizmetine ara vermeden devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü "Evde Sağlık" hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü "Evde Sağlık" hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yıl boyunca haftanın 7 günü hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

Pansumanını kendisi yapamadığı için belediyenin "Evde Sağlık" hizmetinden faydalandığını söyleyen Erdi Demir, "Top oynarken dizim kırıldı. Bunun üzerine ameliyat oldum. Teyzem de daha önce bu hizmetten faydalanıp memnun kaldığı için o beni yönlendirdi. Çok da iyi oldu. Belediyenin 'Evde Sağlık' hizmeti çok güzel. Kendi başıma pansumanımı yapamayacağım için benim açımdan çok iyi oldu. Memnum kaldım" derken diğer bir hasta Ümit Sarıboğa ise şöyle konuştu: "Bir motor kazası geçirdim. Kollarımda ve bacaklarımda kırıklar oluştu. Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri olsun, telefona bakan kişiler olsun hepsi yardımcı oldu."

Esenyurt Belediyesi'nin "Evde Sağlık" hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 620 22 20 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor. - İSTANBUL

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Esenyurt Orhangazi Mahallesi, meydan ve parka kavuşuyor Esenyurt Orhangazi Mahallesi, meydan ve parka kavuşuyor
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi 'evde sağlık' hizmetine ara vermeden devam ediyor - Son Dakika

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