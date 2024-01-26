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Esenyurt Belediyesi Sömestr Şenliği'nde Miniklerle Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Sömestr Şenliği'nde Miniklerle Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yarıyıl tatili için düzenlenen Sömestr Şenliği'nde miniklerle bir araya geldi. Şenlik kapsamında tiyatro oyunları, kukla gösterileri ve diğer etkinlikler düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi Sömestr Şenliği\'nde Miniklerle Buluştu
26.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:35
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Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatili için düzenlediği Sömestr Şenliği'nde, dönemin yorgunluğunu atan miniklerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, etkinliği öğrencilerle birlikte izledi.

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırladığı şenlikler tüm hızıyla devam ediyor. Tiyatro oyunlarından kukla gösterilerine kadar onlarca etkinlik dönem yorgunluğunu atmak isteyen minklerle buluşuyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt miniklerle birlikte programı izledi. Programın ardından çocuklara hediyeler veren Başkan Bozkurt, çocukların umudun kaynağı olduğunu, onların geleceği için var gücü ile çalışacağını ifade etti. Sihirbaz, jonglör, ateşbaz ve kukla gösterileri minikler tarafından büyük beğeni toplarken, ailelerin de çocuklar kadar eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

'Asla mutsuz ve umutsuz olmayın'

Program başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Asla kötüyü örnek almayın. Siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz ve sizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Bunun için yapmanız gereken annenizi babanızı dinlemek, akıllı olmak, arkadaşlarınızla iyi geçinmek. Benim de sizi sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Bundan sonraki süreçlerde de sizin mutlu olmanız için, ülkemizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için, gelecekte güzel şeyler yapmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Asla ve asla mutsuz ve umutsuz olmayın. Bugün sizinle olmaktan çok mutluyum. Sizi çok seviyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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