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Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz genç kuşakların eğitimidir. 2002'de eğitime yalnızca 7,5 milyar TL ayrılmıştı. Bugün bu tutar toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti" dedi. - İSTANBUL