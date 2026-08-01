Esenyurt Sanat Merkezi 2’inci sergisini sanatseverlerle buluşturdu

Esenyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan Esenyurt Sanat Merkezi, ikinci sergisine ev sahipliği yaptı. Hakan Arslan'ın "Sarir-i Hame (Kalemin Sesi)" adlı Hüsn-i Hat Sergisi, düzenlenen açılış programıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Esenyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve geçtiğimiz haftalarda kapılarını açan Esenyurt Sanat Merkezi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Merkezin ikinci sergisi olan Hakan Arslan'ın "Sarir-i Hame (Kalemin Sesi)" adlı Hüsn-i Hat Sergisi, düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Hat sanatının estetik ve manevi yönünü yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışına Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yeşil Aytulum Turgut, Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek birbirinden değerli hüsn-i hat eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Sanatçı Hakan Arslan da eserlerin ortaya çıkış süreci ve kullanılan teknikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İlçenin ilk sanat merkezi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Sanat Merkezi, düzenlediği sergi ve kültürel etkinliklerle Esenyurt'un sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Geleneksel hat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren "Sarir-i Hame (Kalemin Sesi)" sergisi, 1-14 Ağustos tarihleri arasında Esenyurt Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.