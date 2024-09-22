Esenyurt'ta 1600 Çocuğa Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 1600 Çocuğa Sünnet Şöleni Düzenlendi

Esenyurt\'ta 1600 Çocuğa Sünnet Şöleni Düzenlendi

Esenyurt Belediyesi, hijyenik şartlarda sünnet ettirdiği 1600 çocuğun katıldığı toplu sünnet şenliğini düzenledi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, etkinlikte çocukların kirvesi olarak hazır bulundu ve sünnetin toplumsal önemine dikkat çekti.

22.09.2024 15:56  Güncelleme: 16:18
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Esenyurt Belediyesi, bin 600 çocuğu sünnet ettirdi. Esenyurt'ta düzenlenen toplu sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ise çocukların kirvesi olduğunu belirterek, sünnetin toplumsal önemine vurgu yaptı.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlu bin 600 çocuğu sünnet ettirdi. Hijyen ve sağlık şartlarına dikkat edilerek yapılan işlemlerin ardından iyileşen çocuklar ise toplu sünnet şenliğinde buluştu. Ailelerin halay çektiği, çocukların ise tahta bacak, palyaço, sihirbazlık gösterisi ve yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlendiği şenliğe yoğun katılım gerçekleşti. Yüzlerce ailenin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'de programa katıldı. Çocukların kirvesi olduğunu belirten Özer, sünnetin toplumsal önemine vurgu yaptı.

Toplu sünnet şöleninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bin 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Hepsi sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sünnet edildi. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek diliyor, ailelerine de mutluluklar diliyorum. Bende çocuklarımızın kirvesi olarak bugün burada onlarla birlikteyim. 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' mottosu ile ve bu altyapıyla harekete geçtik. Alt gelir grubunda olan ailelerimize bu anlamda elimizi uzattık, onlara katkı sunmak anlamında bu etkinliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu toplu sünnet etkinliklerini sayıları katlayarak devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 1600 Çocuğa Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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