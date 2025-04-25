Esenyurt\'ta 9 yıllık imar sorunu çözülecek: Kıraç Bölgesi\'nde 7 mahallenin uygulama imar planı askıya çıkarıldı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde, ilçenin Kıraç bölgesinde yer alan 7 mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bugün itibariyle askıya çıkarıldı. Yaklaşık 150 bin vatandaşı yakından ilgilendiren planlar, 25 Mayıs tarihine kadar askıda kalacak.

Esenyurt'ta uzun yıllardır devam eden imar sorunu çözüme kavuşacak. Battalgazi, İstiklal, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek ve Şehitler mahallelerinin tamamı ile Osmangazi ve Atatürk mahallelerinin bir kısmını kapsayan toplam 329 hektarlık alan, 9 yılın ardından yeniden imara açılıyor. 2016 yılında mahkeme kararıyla iptal edilen imar planları nedeniyle yapılaşmanın durduğu bölgede, yeni planlarla birlikte konut mağduriyetlerinin sona ermesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlar, Esenyurt Belediyesi Hizmet Binası'nın 2. katında vatandaşların incelemesine sunuluyor. Planlarla ilgili itiraz ve görüşler, ilgili birimlere yapılabilecek.

"Esenyurt için önemli bir problem daha son buluyor"

Kıraç bölgesi için hazırlanan bu yeni planların uzun süredir bekleyen vatandaşların mağduriyetini gidermesi açısından önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "9 yıldır mahkeme kararı nedeniyle imara kapalı olan Kıraç bölgesi için önemli bir adım atıldı. Esenyurt TEM Güneyi 7. Etap (Kıraç Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Eylül 2024'te Esenyurt Belediye Meclisi, 2025 Ocak'ta ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Yapılan revizelerle birlikte imzalar tamamlandı ve planlar bu ay itibariyle belediyemize ulaştı. Planların askıya çıkmasıyla birlikte bölgemiz, depreme dayanıklı ve sürdürülebilir şehirleşme adına önemli bir sürece girmiş olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL