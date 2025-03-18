Esenyurt\'ta Aile İçi İletişim Seminerleri Başlatıldı

Esenyurt Belediyesi, aile yapısını korumak amacıyla Güçlü Aile, Güçlü Toplum seminerleri düzenliyor. Aile içindeki rollerin ve sorumlulukların daha iyi anlaşılması sağlamak amacıyla gerçekleştirilen seminerler, toplumdaki huzuru artırmayı hedefliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün "Aileyi Koru, Toplumu Güçlendir" sloganı ile başlattığı proje çerçevesinde, cami cemaatleri, mukabele yapan kadınlar ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik eğitim veriliyor. Uzman psikologlar, katılımcıların hem evlilikteki sorumluluklarını ve aile içindeki rollerini anlamalarına yardımcı oluyor hem de aile içi sorunları çözme becerilerini geliştirerek sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlıyor.

Sağlıklı ve güçlü aile yapısının oluşmasına katkı sağlanıyor

Programda; ailedeki dayanışmanın topluma etkisi, sağlıklı evliliğin temelleri, eşler arasındaki iletişimi güçlendirme, ailede sabır ve empati gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, dini ve psikolojik açıdan aile değerlerinin önemi anlatılarak, katılımcılara aile içindeki güçlü bağların toplumda huzur ve refahın oluşmasındaki etkisi vurgulanıyor. Yetkililer, sağlıklı ve güçlü aile yapılarının yaygınlaşmasına katkı sağlayan seminerlerin düzenli olarak devam edeceğini söylüyor. - İSTANBUL