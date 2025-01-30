Esenyurt\'ta Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

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Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Esenyurt Belediyesi Aşık Veysel Mahallesi sakinlerinin yıllardır talep ettiği aile sağlığı merkezinin yapımını kısa sürede tamamladı. Sağlık ocağına, ilk doktor atanarak hasta kabulüne başladı.

İsrafı önleyen ve kamu kaynaklarını hizmet projelerine aktaran Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçenin sağlık altyapısını iyileştirecek adımlar atıyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte ilçede yeni hastanelerin yapımına başlayan Aksoy, mahallelerin aile sağlığı merkezi ihtiyaçlarını tek tek karşılıyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürülen çalışmalarda, Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi sakinlerinin yıllardır talep ettiği aile sağlığı merkezinin yapımı kısa sürede tamamlandı. Başkan Vekili Aksoy'un çabalarıyla hayata geçirilen 120 metrekarelik sağlık ocağı içerisinde; 3 doktor odası, gebe izlem odası, aşı izlem odası, acil müdahale odası ve sağlık çalışanlarının kullanabileceği sosyal alanlar bulunuyor. Tek katkı yapının bahçe ve çevre düzenlemeleri de kısa sürede tamamlandı. Belediye tarafından Sağlık Bakanlığına devredilen mahallenin ilk sağlık ocağına, ilk doktor atanarak hasta kabulüne başladı.

Mahallelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Aile sağlığı merkezinin Aşık Veysel Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu söyleyen Muhtar Gönül Doğan, "Aile hekimliği merkezimiz hizmete açıldı. Burada gerçekten ihtiyaç vardı. 16 bin genç, 2 bine yakın da yaşlı nüfusumuz var. Yaşlılarımızın ilaçları için uzak yerlere gitmesi zor oluyordu. Bu anlamda mahalle sakinlerimizden çok yoğun talep vardı. Mahalle sakinlerimiz çok memnun. Belediyemize teşekkür ederim, böyle bir sağlık kuruluşunu mahallemize kazandırdıkları için" dedi. - İSTANBUL