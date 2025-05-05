Esenyurt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Coşkusu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Coşkusu

Esenyurt\'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Coşkusu

Esenyurt Belediyesi, çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ile 8-12 yaş arası minikleri bir araya getirdi. Zeka geliştirici oyunlarla yoğun bir rekabet yaşanırken, katılan tüm çocuklara madalya ve hediyeler verildi.

05.05.2025 13:48  Güncelleme: 14:06
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Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Esenyurtlu minikleri bir araya getirdi. Çocuklar, stratejik düşünme ve dikkat becerilerini eğlenceli oyunlarla geliştirdi.

Esenyurt Belediyesi, çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak ve stratejik düşünme becerilerini pekiştirmek amacıyla düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ile minikleri bir araya getirdi. Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, belediyenin açtığı kurslara katılan 8-12 yaş arası çocuklar yarışmacı olarak katıldı. Turnuvada çocuklar; Mangala, Koridor, Nim, Hızlı Bardak ve Dizilim Sporu gibi zeka geliştirici oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Diğer Esenyurtlu çocuklar ise izleyici olarak turnuvayı takip etti ve arkadaşlarını destekledi. Katılımın yoğun olduğu turnuva boyunca her bir oyun, hem eğlenceli hem öğretici yönüyle dikkat çekti. Çocuklar, strateji kurma, dikkat geliştirme ve hızlı düşünme becerilerini sergileme fırsatı buldu. Gün sonunda yarışmacı tüm çocuklara madalya ve sürpriz hediyeler de verildi. Etkinliğe Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, hem miniklere hem de velilere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların kişisel gelişimine katkı sunduğunu belirterek ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı organizasyonların planlandığını ifade etti.

"Bu etkinlikler hem heyecan verici hem de eğitici"

Belediyenin çocuklara yönelik sağladığı etkinliklerden oldukça memnun kaldığını ifade eden Besra Selimoğlu şöyle konuştu: "Çocuklarımız, sene başından bu yana kültür merkezlerinde akıl ve zeka oyunlarına katılıyorlar. Bu etkinlikler hem onlar için çok heyecan verici hem de oldukça eğitici. Bizler de en az onlar kadar heyecanlıyız. Katılımlarından ve gösterdikleri ilgiden çok memnunuz. Etkinliklerin içeriğinden ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden de oldukça mutluyuz. Tüm öğretmenlerimize ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Coşkusu - Son Dakika

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