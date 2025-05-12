Esenyurt'ta Çocuklar için Ücretsiz Bisiklet Kursu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çocuklar için Ücretsiz Bisiklet Kursu

Esenyurt\'ta Çocuklar için Ücretsiz Bisiklet Kursu

Esenyurt Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz bisiklet kursuyla güvenli bisiklet sürüş tekniklerini öğretip fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor ve çocukların trafik kurallarını öğrenmelerini sağlıyor.

12.05.2025 10:31  Güncelleme: 10:40
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Esenyurt'ta 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz bisiklet kursu düzenleniyor. Kurs sayesinde çocuklar, güvenli bisiklet sürüş tekniklerini öğrenirken fiziksel gelişimlerine ve sosyal becerilerine de katkı sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz bisiklet kursuyla yaz aylarını hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor. Spor Parkı'nda gerçekleşen kurs sayesinde çocuklar, güvenli bisiklet sürüş tekniklerini öğrenirken fiziksel gelişimlerine ve sosyal becerilerine de katkı sağlıyor.

Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kurs, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Eğitimler, önce temel denge ve yön kontrolü gibi temel konularla başlıyor, ardından uygulamalı sürüş teknikleriyle devam ediyor. Her yaş grubuna özel olarak hazırlanan programlarla çocuklar seviyelerine göre eğitim alıyor ve bisikleti doğru şekilde kullanmayı öğreniyor. Çocuklar bu kursta eğitici içeriklerin yanı sıra arkadaşlarıyla vakit geçirme ve eğlenme fırsatı da buluyor. Eğitimlerde çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve bisiklet sürmeyi alışkanlık haline getirmeleri de sağlanıyor.

"Çocuklarımızı Yarışlara Hazırlıyoruz"

Kurslara ilginin yoğun olduğunu belirten Bisiklet Eğitmeni Furkan Can, "7-14 yaş grubundaki çocuklara bisiklet sürmeyi bilmeyenlere temel eğitim verirken, bisiklet kullanmayı bilenleri de profesyonel seviyeye taşıyoruz. Amacımız, bu çocukları Türkiye Bisiklet Federasyonu yarışlarına ve diğer organizasyonlara hazırlamak. Spor Parkımız bu eğitimler için oldukça uygun bir alan sunuyor. Çocuklar çok mutlu, biz de onların gelişimini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Yaz dönemi kayıtları başlıyor

Furkan Can, yaz dönemi için yeni kayıtların başlayacağını ve bu dönem içinde yetişkinlere yönelik kurslar açmayı da planladıklarını belirtti. Bisiklet sürmenin çocuklar için hem fiziksel hem de zihinsel birçok faydası olduğunu vurgulayan Can, bu alışkanlığın küçük yaşta kazanılmasının gelecekte bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağladığını ifade ederek tüm vatandaşları kurslara davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Çocuklar için Ücretsiz Bisiklet Kursu - Son Dakika

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