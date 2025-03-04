Esenyurt\'ta Deprem Bilinci ve İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor

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Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), ilçedeki okullarda deprem bilinci ve temel ilk yardım eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Esenyurt'u depreme dirençli bir kent haline getirme amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda afet bilinci eğitimi veriyor. Bu kapsamda Esenyurt'un her okulunu karış karış dolaşan belediye ekipleri, öğrencileri hem bilinçlendiriyor hem de muhtemel bir afete hazır konuma getiriyor. Afet öncesi ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği hususunda bilgiler veren Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), tatbikatlar yaparak teorik eğitimleri pratiğe de döküyor. Tüm bu uygulamaların yanı sıra yine belediye bünyesinde bulunan sağlık personelleri, temel ilk yardım uygulamalarını öğrencilere anlatarak, muhtemel bir kaza anında nelerin yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyor. Öğrenciler bu eğitimlerden dolayı belediyeye teşekkürlerini ifade ederken belediye yetkilileri ise bu faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini söylüyor.

"Bu eğitimler afet anında hayat kurtarabiliyor"

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nde görev yapan Umut Ulu, depreme yönelik eğitimlerin ve tatbikatların aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi; "Gelen talepler doğrultusunda, okullarda deprem bilinci ve afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Profesyonel bir akademik ekip ve eğitimcilerden oluşan kadromuz var. Hem afet farkındalık eğitimi veriyoruz hem de sonrasında temel düzeyde ilk yardım eğitimi sunuyoruz. Bu eğitimler, öğrencilerin seviyelerine göre özelleştiriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik farklı seviyelerde ilk yardım dersleri veriyoruz. Bu eğitimleri vermekteki amacımız, aslında afet farkındalık eğitiminin içinde yer alan bir konudur. Sunumlarımızda da belirttiğimiz gibi, temel düzeyde verilen bir ilk yardım eğitimi, afet anında hayat kurtarıcı olabiliyor. Bunun dışında, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlara hazırlıklı olmaları ve sevdiklerini koruyabilecek temel düzeyde uygulamalar yapabilmeleri için bu eğitimlerin gerçekten faydalı olduğunu düşünüyoruz." - İSTANBUL