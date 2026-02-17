Esenyurt\'ta dolu dolu Ramazan ayı

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca iftar programları, geleneksel Ramazan etkinlikleri ve ünlü isimlerin katılacağı sohbetlerle vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm ibadethaneler dip köşe temizlenirken, meydanlar Ramazan boyunca gül suyu ile yıkanacak.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan Ayı süresince şehit ve gazi aileleri, gençler, engelli bireyler ve aileleri, yetimler, öğretmenler, sağlık ve emniyet çalışanları, yaşlılar, din görevlileri, cemevi temsilcileri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftarı kapsamında kadınlarla iftar sofralarında bir araya gelecek.

Esenyurtlular her akşam aynı sofrada

Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında her akşam yemek verilecek. Mobil araçlarla farklı noktalarda sıcak yemek dağıtımı yapılacak, 65 yaş üstüne evde yemek desteği sağlanacak. 9 bin 800 aileye 29,5 milyon TL Ramazan yardımı ve çocuklara bayramlık desteği verilecek. Ramazan boyunca 6 noktada günlük 13 bin kişiye iftar yemeği sunulacak. 24 saat açık olan Esenyurt Belediyesi Cemil Kütüphanesinde ve talep eden okullarda öğrencilere iftar desteği sağlanacak.

Ramazan etkinliklerle şenlenecek

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocuklar ve ailelere yönelik geleneksel Ramazan kültürünü yaşatacak etkinlikler düzenleyecek. "Esenyurt'ta Ramazan Etkinlikleri" kapsamında her akşam saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ramazan iftar çadırında Karagöz-Hacivat, meddah, Nasreddin Hoca, kukla ve jonglör gösterileri, illüzyon ve bubble show ile Ramazan masalları sahnelenecek. Program kapsamında ayrıca alanında tanınmış isimlerin katılımıyla sohbet ve söyleşiler düzenlenecek. 20 Şubat Cuma günü Nurullah Genç, 21 Şubat Cumartesi günü Saliha Erdim, 27 Şubat Cuma günü Sertaç Abi ve 28 Şubat Cumartesi günü Hayati İnanç Esenyurtlularla bir araya gelecek. Mart ayında da etkinlikler hız kesmeden devam edecek. 6 Mart Cuma günü Necmettin Nursaçan sohbet programıyla sahne alırken, 7 Mart Cumartesi günü Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisiyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatacak. 13 Mart Cuma günü Hatice Kübra Tongar, 14 Mart Cumartesi günü ise Mustafa Karataş Ramazan'ın manevi iklimine dair söyleşiler gerçekleştirecek. Tüm programlar Esenyurt Cumhuriyet Meydanı Ramazan iftar çadırında düzenlenecek. - İSTANBUL