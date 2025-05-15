Esenyurt'ta Engelliler Haftası'nda Unutulmaz Atlı Etkinlik - Son Dakika
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Esenyurt'ta Engelliler Haftası'nda Unutulmaz Atlı Etkinlik

Esenyurt\'ta Engelliler Haftası\'nda Unutulmaz Atlı Etkinlik

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, özel eğitim alan çocuklar atlarla tanışarak aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağladı.

15.05.2025 12:42  Güncelleme: 12:49
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Esenyurt Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan çocukları, At Binicilik Tesisi'ne götürdü. Özel çocuklar, ilk kez atlarla tanışarak, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Esenyurt Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan çocukları, At Binicilik Tesisi'ne götürdü. Özel çocuklar, ilk kez atlarla tanışarak, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Burcu Yılmaz, "Bir hafta boyunca sürecek bu etkinlik, yüreklere dokunan çok özel bir deneyim. Burada, yalnızca eğitimle değil, aynı zamanda sevgi, doğayla iç içe geçebilecekleri deneyimler sunuyoruz. Çocuklarımız atlarla ilk teması kurduklarında gözlerindeki ışıltı, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Atlar, sevgi ve sabrı simgeliyor. Bu etkinlik çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor, denge becerilerini artırıyor, özgüvenlerini pekiştiriyor ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Hayvan sevgisi çok farklı bir duygu, burada bu sevgiyi deneyimliyorlar. Bu bizim için çok değerli bir anı" dedi.

"İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım"

Etkinlikte yer alan özel çocukların ailelerinden de olumlu yorumlar geldi. 15 yıldır Esenyurt'ta yaşayan ve 13 yaşında engelli bir çocuğa sahip olan Remziye Uysal, "İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Çok güzeldi. Çocuklarımız ve biz çok mutlu olduk. Ata bindiler, çok memnun olduk. 2 yıldır özel eğitim merkezinde eğitim alıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Engelli çocuklarımız için böyle etkinliklerin olması çok kıymetli" şeklinde konuştu. Otizmli Zeynep Betül'ün annesi Habibe Acar ise "Bugün bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Kızım çok merak ediyordu. Korkar diye düşünmüştüm ama çok sevdi. Burası çok iyi geldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Engelliler Haftası'nda Unutulmaz Atlı Etkinlik - Son Dakika

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