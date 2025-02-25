Esenyurt'ta Engelsiz İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Engelsiz İstihdam Fuarı Düzenlendi

Esenyurt\'ta Engelsiz İstihdam Fuarı Düzenlendi

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz İstihdam Fuarı, 60 firmayı ve 2 binin üzerindeki engelli iş arayanı bir araya getirdi. Etkinlik, engelli bireylerin istihdamına yönelik önemli fırsatlar sundu.

25.02.2025 13:46  Güncelleme: 13:49
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Esenyurt, İstanbul'un en kapsamlı istihdam fuarına ev sahipliği yapıyor. Esenyurt Belediyesinin düzenlediği Engelsiz İstihdam Fuarı, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 60 firma ve iş arayan 2 binin üzerinde engelli vatandaşı buluşturdu.

Türkiye GSMH'nın yüzde 7'sini karşılayan Esenyurt'ta, ilk kez düzenlenen Engelsiz İstihdam Fuarı, işçi arayan firmalarla, iş arayan engelli vatandaşları bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki fuara farklı sektörlerden 60 firma katıldı. Fuarda, sağlıktan teknolojiye, tekstilden otomotive kadar birçok sektörde iş gücü talepleri olan firmalar, adaylarla yüz yüze görüşme fırsatı bularak yüzlerce vatandaşa istihdam sağladı. Esenyurt Belediyesi ve İŞKUR işbirliği içerisinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar ise memnuniyetini dile getirdi.

Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, " Esenyurt nüfus olarak en büyük ilçesi. 1 Milyonu aşkın nüfusuyla hem de sanayi şehri. Ülkemizin büyük sanayimizin yüzde 7'si Esenyurt'ta. Ciddi bir iş açığı da var. Genç bir nüfusumuz var. Bugün de farkındalık yapalım dedik. Engelli kardeşlerimizi firmalarla buluşturuyoruz. Burada 60 tane firmamız var. 50 ve üzeri personel çalıştıran firmalar belli oranda engelli çalıştırmak ve istihdam etmek zorunda. Bu anlamda İŞKUR müdürlüğümüzle beraber planladığımız ve projelendirdiğimiz bu çalışmada amacımız bize başvuran tüm engelli kardeşlerimizin iş sahibi olması. Engelli kardeşlerimiz için hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

İstihdam fuarına iş aramak için katılan Mehmet Yakşi, "Gerçekten iş bulmak için ideal bir etkinlik. Sevindik böyle bir etkinlik düzenlenmesine, güzel bir etkinlik. Birkaç aydır iş arıyorum, ben KPSS'ye de girdim ama sonuç alamadım. Esenyurt Belediyesi bana mesaj attı ve buraya katıldım. Burada birkaç firma ile görüştüm, işleri değerlendireceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Engelsiz İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

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