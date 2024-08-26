Esenyurt'ta Genç-Fest Gençleri Buluşturacak - Son Dakika
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Esenyurt'ta Genç-Fest Gençleri Buluşturacak

Esenyurt\'ta Genç-Fest Gençleri Buluşturacak

Esenyurt'ta düzenlenecek olan Genç-Fest, gençleri eğlence, müzik, dans, kültür sanat ve sporla buluşturacak. Festivalde ünlü sanatçıların konserleri de yer alacak.

26.08.2024 12:16  Güncelleme: 12:20
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Esenyurt'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Genç-Fest; gençleri eğlence, müzik, dans, kültür sanat ve sporla buluşturmaya hazırlanıyor. 27-29 Ağustos tarihleri arasında Spor Parkı'nda gerçekleşecek festivalde ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler de düzenlenecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ilçede gençlere yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 2'ncisi düzenlenecek olan Genç-Fest eğlenceli organizasyonları ile kapılarını aralıyor. Gençlerin bir araya gelerek tanışması ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde spor, kültür-sanat ve eğlence bir arada olacak. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Spor Parkı'nda yapılacak müsabakalar dışında, Cumhuriyet Meydanı'nda da birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek. Oyun alanları ve eğlenceli aktivitelerinde olduğu etkinliklerden her gün iki bin gencin faydalanması beklenirken turnuvalar sonrası dereceye giren sporculara ise kupa ve sürpriz hediyeler takdim edilecek. Gün içinde rekabetin ve heyecanın zirveye çıkacağı spor karşılaşmalarına ve turnuvalara ev sahipliği yapacak olan GençFest, akşamları ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Bıg Smoke Dj performansı ve Sakiler konseri ile büyük bir coşku ve eğlence sunacak. Spor turnuvalarına katılmak isteyen 16-30 yaş arasındaki gençlerin, seçtikleri branşlarda takımlarını kurarak 26 Ağustos Pazartesi gününe kadar Esenyurt Belediyesine kayıt yaptırmaları gerekiyor. Turnuvalara katılım şartları hakkında detaylı bilgiye 0212 689 90 11 numaralı telefondan veya Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, No: 12'de bulunan Spor Parkı içerisindeki Festival Komitesi'nden ulaşabilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Genç-Fest Gençleri Buluşturacak - Son Dakika

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