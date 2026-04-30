Esenyurt\'ta İstihdam Seferberliği: firmalar ve vatandaşlar aynı çatıda

30.04.2026 10:23  Güncelleme: 10:24
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği İstihdam Fuarı'nda yaklaşık 50 firma ile iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı buldu.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından düzenlenen İstihdam Fuarı, iş arayan vatandaşlarla firmaları bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı sektörlerden katılan firmalar personel alımı için adaylarla birebir görüşmeler yaptı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un koordinasyonunda düzenlenen fuara, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katıldı. Program kapsamında firma temsilcileriyle bir araya gelen Şanlıer, katkı sunan kurumlara teşekkür belgesi takdim etti. Yaklaşık 50 firmanın yer aldığı fuarda vatandaşlar, farklı iş kollarına dair bilgi almanın yanı sıra doğrudan iş görüşmesi yapma imkanı buldu. Gün boyu süren etkinlikte yoğun katılım dikkat çekerken, iş arayanlarla işverenler arasında çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, istihdama katkı sunmayı amaçlayan bu tür organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

"İş arayanlarla işverenler arasında köprü kurduk"

ESBİM sorumlusu Mirkan Kaya işsizliğe çözüm üretmek amacı ile bu mülakatları gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Burada İstihdam Fuarı gerçekleştiriyoruz. 50 firmamız burada bulunmakta. Bu fuarı yapmamızın amacı, firmalarla vatandaşları toplu olarak bir araya getirmek ve Esenyurtlular'ın diledikleri iş hakkında kolaylıkla bilgi almasını sağlamak. Biz iş arayanlarla işverenler arasında bir köprü kurma görevi gördük. Esenyurt Belediyesi olarak benzeri mülakatlara aralıksız olarak devam edeceğiz."

"Sunduğumuz olanakları doğrudan paylaşabiliyoruz"

Firma yetkilisi Çiğdem Sevinç ise bu fuar sayesinde vakit kaybetmeden vatandaşlarla birebir görüşme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek: "ESBİM'in düzenlediği İstihdam Fuarı'ndan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede kariyer portallarında zaman kaybetmeden, iş arayan vatandaşlarla birebir görüşme imkanı buluyoruz. Fuarda hem firmamızı tanıtıyor hem de sunduğumuz olanakları doğrudan paylaşabiliyoruz. Gerçekleştirilen bu mülakatlar, hem bizim hem de Esenyurtlu vatandaşların zamandan tasarruf etmesine önemli katkı sağlıyor. Böyle değerli bir organizasyonu hayata geçiren Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
