Esenyurt'ta Kadın Giyim Mağazası Açılışında İzdiham - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadın Giyim Mağazası Açılışında İzdiham

27.05.2025 10:45
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Esenyurt'ta açılışta indirimli ürünler için uzun kuyruklar oluştu, kadınlar adeta yarıştı.

Esenyut'ta bir kadın giyim mağazası açılışında adeta izdiham yaşandı. Mağazanın kapısında uzun kuyruklar oluşurken, kadınlar indirimli ürünleri almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bir kadın giyim mağazası, açılışa özel indirimler yapacağını duyurdu. Açılış saatinin öncesinde kapıda toplanan kadınlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılışı ile içeride adeta izdiham yaşandı. İndirimli ürünleri almak için birbiriyle yarışan kadınlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kadın Giyim Mağazası Açılışında İzdiham - Son Dakika

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