Esenyurt\'ta Kapı Kapı Sosyal Yardım Taraması

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 43 mahallede başlattığı saha taramasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kapı kapı ulaşıyor.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki sosyal destek hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir saha taraması başlattı. "Her Kapıya Destek" anlayışıyla yola çıkan ekipler, 43 mahallede eş zamanlı olarak sokak sokak, kapı kapı dolaşıyor. Çalışma ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek, gerekli sosyal yardımların en hızlı şekilde ulaşması sağlanıyor. Belediye ekipleri, hiçbir haneyi atlamadan, kimseyi geride bırakmadan vatandaşların yanında oluyor.

Esenyurt Belediye yetkilileri çalışmanın önemine değinerek, "Hiçbir komşumuzun mağduriyet yaşaması kabul edilemez. Tüm ekiplerimizle sahadayız, dayanışmamızı her mahalleye ulaştırıyoruz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, yürüttüğü saha taramasıyla sosyal belediyeciliğin örnek bir uygulamasını sergiliyor. - İSTANBUL