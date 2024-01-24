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Esenyurt'ta 'Kentin Hareketi, Kentin Aklı' isimli yemek daveti programı düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 'Kentin Hareketi, Kentin Aklı' isimli yemek daveti programı düzenlendi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, düzenlenen 'Kentin Hareketi Kentin Aklı' programında 5 yıl boyunca hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı faaliyetleri anlattı.

24.01.2024 - 09:18,  Güncelleme: 09:25
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Esenyurt'ta "Kentin Hareketi, Kentin Aklı" isimli yemek daveti programı düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, düzenlenen "Kentin Hareketi Kentin Aklı" programında 5 yıl boyunca hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı faaliyetleri anlatarak, kentin paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Esenyurt Belediyesi, tarafından ilçedeki dernekler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar, amatör spor kulübü dernek temsilcileri gibi kentin bileşenlerini oluşturan pek çok vatandaşın davet edildiği "Kentin Hareketi, Kentin Aklı" programı Esenyurt Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yemek davetine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Yemek sonrası sahneye çıkan Başkan Bozkurt, 5 yıl boyunca hukuk, eğitim, kültür, sanat, çocuk, çevre gibi birçok konuda hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı faaliyetleri anlatarak kentin paydaşları ile fikir alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok mutluyum. İki nedenden dolayı mutluyum. Bugüne kadar yapmış olduğum çalışmaları yapıp alnı açık ve yüzü ak olarak Esenyurtlu hemşerilerimin karşısına çıkabildiğim için mutluyum. İkinci mutluluğum da bizim davet ettiğimiz sayının çok üzerinde kent bileşenlerinden vatandaşlarımız geldi. Seçim olmasına, rakiplerin adaylarının belli olmasına ve bizim adayın belli olmamasına rağmen bu kadar vatandaşımız geldiyse demek ki gönül birlikteliği yakalamışız. Güzel bir akşam oldu. Hem kendimizi anlattık hem de kentte görüntümüzün ne olduğunu anlamış olduk" dedi.

Esenyurt\'ta \'Kentin Hareketi, Kentin Aklı\' isimli yemek daveti programı düzenlendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 'Kentin Hareketi, Kentin Aklı' isimli yemek daveti programı düzenlendi - Son Dakika
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