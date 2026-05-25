Esenyurt metrosu için önemli görüşme

25.05.2026 12:14  Güncelleme: 12:20
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı ve ilçedeki ulaşım sorunlarını görüştü.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul'un en yoğun nüfusuna sahip ilçesi Esenyurt'ta yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorunları için önemli bir temas gerçekleştirdi. Başkan Vekili Aksoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Esenyurt metrosu başta olmak üzere ilçedeki ulaşım problemlerini kapsamlı şekilde ele aldı.

Gerçekleşen görüşmede özellikle Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın mevcut durumu değerlendirilirken, ilçede her geçen gün büyüyen trafik yoğunluğu ve raylı sistem ihtiyacının aciliyeti gündeme geldi. Başkan Vekili Aksoy, Bakan Uraloğlu'na Esenyurt'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Yaklaşık 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Esenyurt'ta ulaşım sorunu vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle yoğun işçi nüfusu, sanayi bölgeleri ve hızlı yapılaşma nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İlçede metro, tramvay ve benzeri yüksek kapasiteli raylı sistemlerin bulunmaması ise sorunun daha da büyümesine neden oluyor. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı projesiyle ilgili belirsizlik de devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında çalışmalarına başlandığı duyurulan projede, aradan geçen sürede Esenyurt etabında somut ilerleme sağlanamaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Aksoy metro konusunu gündeme taşımıştı

Vatandaşların yaşadığı ulaşım mağduriyetine dikkat çekmek amacıyla daha önce ilçenin farklı noktalarına "İBB Esenyurt Metrosu Nerede?" yazılı billboardlar astıran Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ulaşım ve trafik sorununun kamuoyu yoklamalarında yüzde 42 ile ilk sırada yer aldığını açıklamıştı. Aksoy açıklamasında, "Esenyurt'ta trafiğin en önemli sebebi raylı ulaşımın olmaması. Çalışan nüfusun yoğun olduğu ilçede mesai saatlerinde trafik kilitleniyor. Vatandaşların hayatına en çok etki eden trafik sorununun tek çözümü metro" ifadelerini kullanmıştı.

Metro henüz Esenyurt aşamasına ulaşmadı

Öte yandan, vatandaşların daha önce İBB'ye yaptığı başvurulara verilen yanıtlarda, metro çalışmalarının henüz Esenyurt aşamasına ulaşmadığı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. İlçe sakinleri ise projenin akıbetine ilişkin net açıklama yapılmasını ve raylı sistem yatırımlarının hızlandırılmasını bekliyor.

Görüşme Esenyurtlular için umut oldu

Esenyurt'a metroyu kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşme ilçede umut oluşturdu. Metro ve ulaşım sorunlarının detaylı şekilde ele alındığı görüşmenin ardından gözler, Esenyurt metrosuyla ilgili atılacak yeni adımlara çevrildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

