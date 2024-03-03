Esenyurt'ta pazar yerine park edilen araç halatla çekildi - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt'ta pazar yerine park edilen araç halatla çekildi

Esenyurt'ta bir araç pazar yerine park edildikten sonra esnaf tarafından halat ile çekildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pazarcılar aracı pazar yerinden halatla çeken esnafı görüntüledi.

03.03.2024 16:35  Güncelleme: 16:41
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Esenyurt'ta pazar yerine park edilen bir araç, esnaf tarafından halat ile çekildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, 29 Şubat Perşembe günü Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar tezgah kurabilmek için sabah saatlerinde alana geldi. Bir aracın pazar yerine çekilmesi üzerine esnaf işe koyuldu. Aracın lastiklerini halat ile bağlayan esnaf halatın diğer kısmını da kendi araçlarına bağladı. Aracı pazar yerinden halat ile çeken esnaf, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta pazar yerine park edilen araç halatla çekildi - Son Dakika

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