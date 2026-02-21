Esenyurt Belediyesi\'nin Ramazan etkinliklerinde Nurullah Genç Esenyurtlularla buluştu

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği programa Şair ve Yazar Nurullah Genç konuk oldu. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Program, sohbet öncesinde çocuklara yönelik masal anlatımıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Nurullah Genç, ailelere hitap ettiği konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine, bilginin insan hayatındaki yerine ve hakikatin önemine değindi. Gazze meselesi ve Anadolu insanının yetişmesi gibi konulara da temas eden Genç, konuşmasının sonunda kaleme aldığı şiirlerden seslendirdi.

Bu tür etkinlikler toplumun gönül dünyasına katkı sunuyor

Esenyurt'ta daha önce salon programlarına katıldığını belirten Genç, açık alanda böylesine coşkulu bir kalabalıkla bir araya gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. Ramazan ayını "uyanış ayı" olarak nitelendiren Genç, insanı aydınlatan en önemli unsurun bilgi ve hakikat olduğunu vurgulayarak, bu tür kültür-sanat etkinliklerinin toplumun gönül dünyasına katkı sunduğunu dile getirdi. Kurumsal destekle gerçekleştirilen organizasyonların hem bireysel gelişime hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını söyleyen Genç, programı hazırlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar etkinliklerden memnun

Programa katılan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zilan Adıyaman, programın ruhuna hitap ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Eda Karaca ise şiirleri Nurullah Genç'ten dinlemenin kendisi için büyük keyif olduğunu ifade etti. Özgür Şahin de Ramazan ayında manevi açıdan güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek benzer programlara katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, katılımcılara manevi bir atmosferde edebiyat ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün 21.30'da Saliha Erdim Esenyurtlularla buluşacak. - İSTANBUL