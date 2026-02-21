Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde Nurullah Genç Esenyurtlularla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde Nurullah Genç Esenyurtlularla buluştu

Esenyurt Belediyesi\'nin Ramazan etkinliklerinde Nurullah Genç Esenyurtlularla buluştu
21.02.2026 14:34  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde şair ve yazar Nurullah Genç, Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara hitap etti ve şiirlerini seslendirdi. Etkinlik, toplumun manevi değerlerine katkı sağladı.

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği programa Şair ve Yazar Nurullah Genç konuk oldu. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Program, sohbet öncesinde çocuklara yönelik masal anlatımıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Nurullah Genç, ailelere hitap ettiği konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine, bilginin insan hayatındaki yerine ve hakikatin önemine değindi. Gazze meselesi ve Anadolu insanının yetişmesi gibi konulara da temas eden Genç, konuşmasının sonunda kaleme aldığı şiirlerden seslendirdi.

Bu tür etkinlikler toplumun gönül dünyasına katkı sunuyor

Esenyurt'ta daha önce salon programlarına katıldığını belirten Genç, açık alanda böylesine coşkulu bir kalabalıkla bir araya gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. Ramazan ayını "uyanış ayı" olarak nitelendiren Genç, insanı aydınlatan en önemli unsurun bilgi ve hakikat olduğunu vurgulayarak, bu tür kültür-sanat etkinliklerinin toplumun gönül dünyasına katkı sunduğunu dile getirdi. Kurumsal destekle gerçekleştirilen organizasyonların hem bireysel gelişime hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını söyleyen Genç, programı hazırlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar etkinliklerden memnun

Programa katılan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zilan Adıyaman, programın ruhuna hitap ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Eda Karaca ise şiirleri Nurullah Genç'ten dinlemenin kendisi için büyük keyif olduğunu ifade etti. Özgür Şahin de Ramazan ayında manevi açıdan güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek benzer programlara katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, katılımcılara manevi bir atmosferde edebiyat ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün 21.30'da Saliha Erdim Esenyurtlularla buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Nurullah Genç, Etkinlikler, Edebiyat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde Nurullah Genç Esenyurtlularla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:55:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde Nurullah Genç Esenyurtlularla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.