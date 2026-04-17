Esenyurt'ta Tepki Çeken Halaylı Kampanya

İstanbul Esenyurt'ta bir teknoloji marketinin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olayları umursamadan halaylı kampanya duyurusu vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılaştı.

Hafta içerisinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı olaylara rağmen, İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde tepki çeken görüntüler yaşandı. Bir teknoloji mağazasının kampanya duyurusu için davul zurna ile halaylı gösterisini izleyen vatandaşlar, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki gösterdi. Görüntülerde gelinlik ve damatlık giyinen kişilerle yanındakilerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi yer aldı. - İSTANBUL