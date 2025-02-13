Esenyurt'ta Yardım Skandalı: Deprem Yardımları Depolarda Çürüdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yardım Skandalı: Deprem Yardımları Depolarda Çürüdü

Esenyurt\'ta Yardım Skandalı: Deprem Yardımları Depolarda Çürüdü

Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin, 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımları deprem bölgesine göndermeyip çürütmesi skandalı gün yüzüne çıktı. Eski başkan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yeni başkan vekili Can Aksoy'un araştırmaları, bu durumu ortaya çıkardı.

13.02.2025 11:02  Güncelleme: 11:08
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Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürütmüşler.

Ahmet Özer'in PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasından sonra yerine atanan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un, belediyedeki yolsuzlukları araştırmaya başlaması birçok skandalı gün yüzüne çıkardı. CHP'li yönetimin Kahramanmaraş Merkezli, 11 ili etkileyen depremde yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardımlar, zamanla kullanılamaz hale geldi.

Depremzedeler için yaptırılan konteyner mutfak da gönderilmemiş

Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı. Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi. Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Yardım Skandalı: Deprem Yardımları Depolarda Çürüdü - Son Dakika

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