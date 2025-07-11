Esenyurt'ta Yaz Spor Okulları ile Çocuklar Ücretsiz Eğitime Kavuşuyor

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarıyla yüzlerce çocuk 19 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi alıyor.

Esenyurt Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için spor okullarını sürdürüyor. Belediye bünyesindeki spor tesislerinde verilen kurslarda, 19 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, jimnastik gibi branşlarda alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlar sayesinde çocuklar hem sporu seviyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Yetkililer, spor okullarının amacının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor. Yaz boyunca devam eden spor okulları, yüzlerce Esenyurtlu çocuğa spor dolu, keyifli ve hareketli bir tatil yaşatıyor. - İSTANBUL