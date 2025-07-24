Esenyurt\'ta Yaz Spor Okulları Ziyareti

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin yaz spor okullarında eğitim gören çocuk ve gençleri ziyaret etti. Sporun, gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çeken Aksoy, "Siz yeter ki isteyin, biz her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret ederek, antrenman yapan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Aksoy, onların gelişimlerini yerinde izledi, moral verip başarılar diledi.

Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Başkan Vekili Aksoy, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Spor, sadece bedeni değil, karakteri de güçlendirir. Disiplin, takım çalışması ve özgüven kazandırır. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman siz gençlerimizin yanındayız" dedi.

Veliler, çocukların sporla daha enerjik ve özgüvenli hale geldiğini dile getirdi

Yaz spor okulları kapsamında çocuklar, futbol, voleybol, yüzme, tekvando gibi birçok farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Spor sayesinde hem fiziksel hem de sosyal anlamda gelişen öğrenciler, yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Veliler de projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, çocukların sporla daha enerjik ve özgüvenli hale geldiğini dile getirdi. - İSTANBUL