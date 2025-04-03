Esenyurt\'ta Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Esenyurt Belediyesi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için 5 ayda 129 bin 298 metrekare parke yol yaparak ilçedeki tahrip olan yolları yeniledi. Sokaklara modern bir görünüm kazandırdı.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir altyapı çalışmasına imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 ayda 129 bin 298 metrekare parke yol yaparak ilçedeki tahrip olan yolları yeniledi ve sokaklara modern bir görünüm kazandırdı. Ekipler, eskiyen yol ve kaldırımları baştan sona yenileyerek, vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağladı. Yapılan parke taşı döşeme çalışmaları, hem ulaşımı kolaylaştırdı hem de çevreye estetik bir görünüm kazandırdı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarla Esenyurt'ta bir rekora imza atıldı.

Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek Esenyurt Belediyesine teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise ilçedeki çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, Esenyurt'un daha modern ve ulaşılabilir bir şehir olma yolunda ilerlediğini vurguladı. - İSTANBUL