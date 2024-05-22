Esenyurt, Türkiye Sanayisinin Yıldızı Olabilir - Son Dakika
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Esenyurt, Türkiye Sanayisinin Yıldızı Olabilir

Esenyurt, Türkiye Sanayisinin Yıldızı Olabilir

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Avrasya Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Esenyurt'un Türkiye sanayisinin yıldızı olabileceğini belirtti. Özer, Esenyurt'un ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, birlikte çalışarak Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

22.05.2024 16:47  Güncelleme: 16:58
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İstanbul Esenyurt Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Avrasya Konferası'nda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurt, Türkiye sanayisinin yıldızı olacak bir güce sahip. Türkiye'nin sahip olduğu GSMH'nın yüzde 7'sini, İstanbul üretiminin yüzde 26'sını karşılıyor. Ama buna rağmen kimse Esenyurt'u bir sanayi şehri olarak anmıyor. Gelin, el ele verip birlikte Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayalım. İşte o zaman Avrasya'da önemli bir yerimiz olur" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Esenyurt Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Avrasya Konferansı'na katıldı. Esenyurt Üniversitesi'nde gerçekleşen konferansta "Avrasya'da Ekonomi Politiğin Bugünü ve Geleceği" konusu masaya yatırıldı. Programda konuşan Başkan Özer, "Türkiye, geleneksellikten sıyırılmış ama modernleşememiş, köylü olmaktan çıkmış ama kentleşememiş bir ülke. Biz, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, hükümetlerin görevi Türkiye'yi Kuzeybatı'ya doğru yönlendirmek. Yani zengin ve demokratik bir ülke haline getirmek. Bu ikisi birbirine bağlı. Kalkınmış bir ülke olmak istiyorsanız demokratik olmak durumundasınız. Mesela Arap ülkelerinin bir kısmı zengindir, milli gelirleri de yüksek görünür ama kalkınamamışlardır. Yani kadına verilen değer, ekonomi, kentleşme, eğitim geri kalmış ülkeler düzeyindedir. Bunun en temel örneği ve en temel bileşeni de aslında yine eğitimdir. Çünkü kalkınmanın en temel unsuru insandır. İnsanı değiştirip dönüştürmenin en etkili yolu eğitimdir. Eğitimin de en üst seviyesi üniversitelerdir. Ama bizim üniversal yapımızda eksiklikler var. Eğitim sistemimizde daha onaracağımız çok şey var" ifadelerini kullandı.

"Esenyurt, Türkiye sanayisinin yıldızı olabilir"

Konuşmasında Esenyurt'un demografik yapısının yıllar içinde gösterdiği değişimi de anlatan Başkan Özer, "Bizi asıl ilgilendiren Esenyurt. Buranın ekonomik olarak bir potansiyeli var ama Esenyurt'un henüz bir ekonomik kimliği yok. Sosyokültürel olarak da gelen insanlar burada bir etkileşimde bulunup da dönüşecekleri dinamikler bulamadıkları için dönüşememiş, arada kalmış. Nüfusu hızlı bir şekilde çoğalmış ama hala Esenyurt'un gerçek nüfusunu bilmiyoruz. Halbuki bilgiye sahip değilseniz bu çağda dönüşümü de yapamazsınız. Bu hızlı büyüme beraberinde sorunlar getirmiş ve Esenyurt nüfus olarak, demografik olarak büyümüş ama dönüşmemiş. En temel sorunlarımızdan biri budur. Ekonomik olarak bir potansiyelimiz var. Türkiye GSMH'nın yüzde 7'sini Esenyurt karşılıyor. Bazı büyük şehirler bile bu kadar bir üretim gücüne sahip değil. İstanbul sanayisinin yüzde 26'sı Esenyurt'ta. Ama buna rağmen kimse Esenyurt'u bir sanayi şehri olarak anmıyor. Esenyurt, Türkiye'nin gündemine negatif bir takım olaylarla geliyor. Dolayısıyla bizim bunu aşmamız gerekiyor. Eğer sanayi varsa, o zaman bir sanayi şehrine uygun bir yapılanmanın önünü açmamız gerekir. Bir şehir için kimliğinin olması son derece önemli. Esenyurt da bana göre Türkiye sanayisinin yıldızı olabilir. Bizim bir matematik köy projemiz var. Onun amacı burada bir silikon vadisi oluşturmak. Yani ilçemizi katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edileceği bir üs haline getirebilmek" diye konuştu.

"Kent koalisyonu kuralım"

Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlamak için gençlerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özer şöyle konuştu:

"Burada çok yoksul komşumuz var. Eğer zenginler rahat etmek istiyorlarsa onları görmezden gelme gibi bir gafletin içine düşmemeleri lazım. Aşevleri, kent lokantaları, halka yardım kartlarıyla yardım etmek, sanayicileri işin içine katarak el birliğiyle Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getirebilmek, en önemlisi de üretimi artırmak, artırılan üretimi adil paylaşmak ve bunu toplumsal barış içinde gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için önerim şu: Kent koalisyonu kurmak. Belediye, mülki idare, üniversite, ticaret odası, sivil toplum örgütleri el ele vererek Esenyurt'un yararı için çalışmalı. Gelin, el verelim, birlikte Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayalım. İşte o zaman Avrasya'da önemli bir yerimiz olur. Çünkü Esenyurt, küçük bir Türkiye. Bu modeli burada başarıyla uygulayabilirsek tarihe de not düşmüş oluruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bu gücümüz, inancımız var. Dolayısıyla el birliğiyle daha güzel günlere diyerek bu toplantının Esenyurt'umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olması diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt, Türkiye Sanayisinin Yıldızı Olabilir - Son Dakika

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